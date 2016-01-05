Тендерная система закупки стройматериалов|yii2

Добавлена
8 лет назад
2737 просмотров
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Разработан проект на YII2 Framework.

Система тендерной закупки строительных материалов по регионам России: http://beriter.ru

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