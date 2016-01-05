Тендерная система закупки стройматериалов|yii2
Добавлена2737 просмотров
8 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработан проект на YII2 Framework.
Система тендерной закупки строительных материалов по регионам России: http://beriter.ru
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