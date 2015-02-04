Верстка и программирование сервиса

В этом проекте у меня была задача сверстать сайт, написать несколько обработчиков по заказу заказчика. Как я решил данную задачу, сверстал

дизайн заказчика он был не очень сложный так что получилось довольно

быстро далее я написал обработчики изменение личных данных, добавление

проектов и сделал защиту при входе в виде (вместо site.ru будет

site.ru/secretstring) тоесть при входе есть возможность указать

секретную комбинацию которая была занесена ранее в личном кабинете а так

же есть возможность установить защиту по ip адресу тоесть при смене ip

будет задан секретный вопрос указанный при регистрации. В итоге

получился хороший макет которым заказчик был доволен, но меня попросил

исходный код не показывать так что только видео и изображение.