Верстка из шаблона PSD для Drupal

Приветствую вас, по данному проекту у меня была задача сверстать PSD шаблон и установить его на движок Drupal. Так как я хорошо знаком с

программой Photoshop у меня ушло немного времени на верстку. Потратил я

на этот проект 2 дня, получился идентичный шаблон который после

небольшой правки встал на движок Drupal. По просьбе заказчика не могу

выложить готовый вариант только первичную верстку.

aleksandrkuskov.com/work03