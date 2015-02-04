Верстка из шаблона PSD для Drupal

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Приветствую вас, по данному проекту у меня была задача сверстать PSD шаблон и установить его на движок Drupal. Так как я хорошо знаком с
программой Photoshop у меня ушло немного времени на верстку. Потратил я
на этот проект 2 дня, получился идентичный шаблон который после
небольшой правки встал на движок Drupal. По просьбе заказчика не могу
выложить готовый вариант только первичную верстку.