Уважаемый заказчик!
Для того, чтобы сотрудничество получилось взаимовыгодным, предлагаю следовать определенным правилам:
1. мы будем работать только по четкому техническому заданию
Ответы "Придумай сам что-нибудь", "Я не знаю, что написать в брифе" и т.д. за ТЗ не считаются
2. все обсуждения ведутся по личным сообщениям или по электронной почте
3. если скрипт написан, но требует доработки, потому что вы решили пересмотреть ТЗ, то это уже другая работа и другая оплата
Отдельным пунктом вынесу животрепещущий вопрос – порядок оплаты
* отправляете 50% предоплаты после обсуждения ТЗ и установки сроков
* результат я покажу на своём хосте или в видео, чтобы оценить работу
* вносите вторую часть оплаты
* получаете весь материал целиком
Если вы считаете, что доверять мне вам не с руки, то легко и просто
используем Безопасную сделку. Все довольны, все счастливы :)
Даю гарантию возврата денег если работа будет отличаться от обговоренного ранее ТЗ либо исправляю.