Создаю скрипты под ваши нужды.

Уважаемый заказчик!

Для того, чтобы сотрудничество получилось взаимовыгодным, предлагаю следовать определенным правилам:

1. мы будем работать только по четкому техническому заданию

Ответы "Придумай сам что-нибудь", "Я не знаю, что написать в брифе" и т.д. за ТЗ не считаются

2. все обсуждения ведутся по личным сообщениям или по электронной почте

3. если скрипт написан, но требует доработки, потому что вы решили пересмотреть ТЗ, то это уже другая работа и другая оплата

Отдельным пунктом вынесу животрепещущий вопрос – порядок оплаты

* отправляете 50% предоплаты после обсуждения ТЗ и установки сроков

* результат я покажу на своём хосте или в видео, чтобы оценить работу

* вносите вторую часть оплаты

* получаете весь материал целиком

Если вы считаете, что доверять мне вам не с руки, то легко и просто

используем Безопасную сделку. Все довольны, все счастливы :)

Даю гарантию возврата денег если работа будет отличаться от обговоренного ранее ТЗ либо исправляю.