Виджет для amoCRM – FastDoc

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Виджет “FastDoc” позволяет создавать документы на основе шаблонов документов Microsoft Word. Шаблоном может быть любой типовой договор или иной документ с содержащимися в нем метками для последующей их замены значениями соответствующих полей из карточек: сделки, контакта и компании. Использование виджета позволит:
- Возможность использования неограниченного количества шаблонов;
- Представление числовых значений и даты прописью;
- Суммирование значений полей с данными в числовом виде.