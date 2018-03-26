Виджет для amoCRM – FastDoc

Виджет “FastDoc” позволяет создавать документы на основе шаблонов документов Microsoft Word. Шаблоном может быть любой типовой договор или иной документ с содержащимися в нем метками для последующей их замены значениями соответствующих полей из карточек: сделки, контакта и компании. Использование виджета позволит:

Возможность использования неограниченного количества шаблонов;

Представление числовых значений и даты прописью;

Суммирование значений полей с данными в числовом виде.