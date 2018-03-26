Виджет для amoCRM – FastDoc

Добавлена
6 лет назад
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Виджет “FastDoc” позволяет создавать документы на основе шаблонов документов Microsoft Word. Шаблоном может быть любой типовой договор или иной документ с содержащимися в нем метками для последующей их замены значениями соответствующих полей из карточек: сделки, контакта и компании. Использование виджета позволит:

  • Возможность использования неограниченного количества шаблонов;
  • Представление числовых значений и даты прописью;
  • Суммирование значений полей с данными в числовом виде.