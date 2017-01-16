Вывод новостей в сайдбар (Wordpress) AJAX

Добавлена
7 лет назад
236 просмотров
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  • Верстка блока для сайдбара
  • Написание файла php, который записывает необходимые новости в json файл (кеш для уменьшения нагрузки на бд, обновляется через крон).
  • Программирование сайдбара на Jquery (переключение слайдера, подгрузка новостей через ajax).