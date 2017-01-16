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Вывод новостей в сайдбар (Wordpress) AJAX
Веб-программирование
Добавлена
7 лет назад
236 просмотров
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Верстка блока для сайдбара
Написание файла php, который записывает необходимые новости в json файл (кеш для уменьшения нагрузки на бд, обновляется через крон).
Программирование сайдбара на Jquery (переключение слайдера, подгрузка новостей через ajax).
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806 КБ
Михаил
mixanik1996
Был
20 дней назад
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#3 из 8
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