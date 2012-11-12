Web-приложение для Томских оздоровительных клиник

Приложение разрабатывается для Томских оздоровительных клиник, для упрощения повседневной работы врачей с пациентами.

На данном момент проект ещё не закончен, работаю над ним по этапам.

Проведённые работы:

Создание WEB-приложения с нуля в т.ч

Конвертация базы пациентов из MS Excel в MySQL.

Создание структуры базы данных

Разработка функционала

Основной функционал:

Поиск по базе пациентов, с выпадающими подсказками (как допустим в Google),

Создание/удаление/редактирование карточки пациентов

Добавления/удаление/редактирование записей в журнале событий

Печать карточки пациента в определённом формате.

Все вышеперечисленные функции реализованы на AJAX, то есть без перезагрузки страницы!

Есть страница администрирования, где добавляются пользователи и выставляются права, на использование функционала приложения,

так же есть ограничение на редактирование с разных компьютеров одного и того же пациента.

К сожалению ссылку на проект давать бессмысленно, так как вход запаролен!