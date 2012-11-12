Web-приложение для Томских оздоровительных клиник
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Приложение разрабатывается для Томских оздоровительных клиник, для упрощения повседневной работы врачей с пациентами.
На данном момент проект ещё не закончен, работаю над ним по этапам.
Проведённые работы:
Создание WEB-приложения с нуля в т.ч
Конвертация базы пациентов из MS Excel в MySQL.
Создание структуры базы данных
Разработка функционала
Основной функционал:
Поиск по базе пациентов, с выпадающими подсказками (как допустим в Google),
Создание/удаление/редактирование карточки пациентов
Добавления/удаление/редактирование записей в журнале событий
Печать карточки пациента в определённом формате.
Все вышеперечисленные функции реализованы на AJAX, то есть без перезагрузки страницы!
Есть страница администрирования, где добавляются пользователи и выставляются права, на использование функционала приложения,
так же есть ограничение на редактирование с разных компьютеров одного и того же пациента.
К сожалению ссылку на проект давать бессмысленно, так как вход запаролен!