Афиши для мероприятий

Главная задача афиши - привлечь посетителей на ваше мероприятие. Афиша должна четко и конкретно донести до человека информацию о времени, месте и самом событии. Быть запоминающейся и легкой в прочтении даже "на ходу".

В комплекте с макетом самой афиши, также мы предоставляем макет, адаптированный под:

● Печать (А4);

● Пост в Instagram (4:5);

● ИнстаСтори (9:16);

● Пост в VK (1:1);

● Баннер на сайт.

Время выполнения 72 часа.

Срочное выполнение заказа +25% к стоимости.