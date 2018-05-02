Афиши для мероприятий

Добавлена
6 лет назад
174 просмотра
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Главная задача афиши - привлечь посетителей на ваше мероприятие. Афиша должна четко и конкретно донести до человека информацию о времени, месте и самом событии. Быть запоминающейся и легкой в прочтении даже "на ходу".

В комплекте с макетом самой афиши, также мы предоставляем макет, адаптированный под:

 ● Печать (А4);

 ● Пост в Instagram (4:5);

 ● ИнстаСтори (9:16);

 ● Пост в VK (1:1);

 ● Баннер на сайт.

Время выполнения 72 часа. 

Срочное выполнение заказа +25% к стоимости.