Афиши для мероприятий

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главная задача афиши - привлечь посетителей на ваше мероприятие. Афиша должна четко и конкретно донести до человека информацию о времени, месте и самом событии. Быть запоминающейся и легкой в прочтении даже "на ходу".
В комплекте с макетом самой афиши, также мы предоставляем макет, адаптированный под:
● Печать (А4);
● Пост в Instagram (4:5);
● ИнстаСтори (9:16);
● Пост в VK (1:1);
● Баннер на сайт.
Время выполнения 72 часа.
Срочное выполнение заказа +25% к стоимости.