Буклет А5 8 полос цветной

Программа к домашним матчам самарской баскетбольной команды “Красные Крылья” в сезоне 2011-12гг. выглядит так.

Всего верстается в одном стиле порядка 20 шт. за сезон.

Формат брошюры – 8 полос формата А5.

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