Журнал а4 8 полос цветной

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8 лет назад
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Для детской школы искусств №3 г.Самара разработан собственный журнал, для отражения внутришкольных событий.

Формат издания – А4, 8 полос, полноцвет, изготовление цифровым способом.

Некоторые выпуски газеты “Младость” в формате pdf

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