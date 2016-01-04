Журнал а4 8 полос цветной

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Для детской школы искусств №3 г.Самара разработан собственный журнал, для отражения внутришкольных событий.
Формат издания – А4, 8 полос, полноцвет, изготовление цифровым способом.
Некоторые выпуски газеты “Младость” в формате pdf
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