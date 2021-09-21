Дизайн печатной продукции и их вёрстка

РЕАЛЬНЫЙ КЕЙС

Данный кейс был выполнен строго в рамках уже созданного брендбука!

Дизайн печатной продукцииСтоимость расчитывается отдельно, в зависимости от нужной продукции и ее сложности:• Дизайн с правками и подготовкой к печати визиток, открыток, брошюр (в зависимости от количества и сложности) — от 500Р• Дизайн с правками и подготовкой к печати книг, журналов, билбордов (в зависимости от количества и сложности) — от 1990Р