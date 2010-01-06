Двухсторонняя визитка бара-ресторана "Наутилус"

Дипломный проект. Рекламный стиль.Визитка предлагается двухсторонней. Это аргументируется тем, что на аверсе внесена информация о режиме работы бара-ресторана в период времени с 12.00 до 18.00, а на реверсе указана информация о режиме работы бара-ресторана в период времени с 18.00 до 00.00 минут (см. Концептуальное предложение). Аверс визитки сделан на светлом фоне, что подчеркивает «светлый» интерьер в данное время. Реверс же сделан на темном фоне, что подчеркивает разные режимы освещения интерьера в помещениях и различие общей атмосферы в данных промежутках времени часов работы заведения. Характер двух сторон визитки различен (аверс спокоен, реверс более агрессивен).