diler

Евгений Шуваев diler

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Высшее образование: СЗППИ "Технологии и дизайна" дизайнер-педагог специалист.Классическое художественное образование(Спб.худ.уч. им.Н.К.Рериха).Факультет дизайна,кафедра интерьерно-пространственного дизайна.

Навыки:

- Отличное знание Photoshop, CorelDraw, 3dStudioMax, плагины , работа с VRay и не только.

- Большой опыт проектирования интерьеров (визуализация), выставочных модулей, создание макетов продукции для полиграфии визитки, буклеты, флаеры и т.д.) и дальнейшая подготовка их к печати.

- Умение рисовать от руки различными материалами.

- Работа с графичесским планшетом.

- Занимал руководящую должность (руководил отделом дизайна, в кол-ве трех человек).

Опыт работы:

- Сфера промышленного дизайна(визуализация).

- Сфера в графическом дизайне,выполнял частные заказы различных категорий.

- Сфера интерьерного дизайна.

- Сфера рекламно-пространственного проектирования.

- Сфера руководства.

Предыдущие места работы:

- дизайн-студия "Скиф";

- ООО "ВланКон";

- ЗАО "AllbyAdvertising";

- "ЛенСтройТрест";

- ООО "НеонБалтик";

- ООО "Петербургский портрет"

Опыт работы 7 лет.

Креативен, исполнителен, общителен, отзывчив, полон жизненной энергии и нерастраченных творческих ресурсов.

тел: 8 904 552 34 79

Портфолио
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3D-графика
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Баннеры
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Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Иконки и Пиксель-арт
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Иллюстрации и Рисунки
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Интерьеры и Экстерьеры
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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