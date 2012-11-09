Высшее образование: СЗППИ "Технологии и дизайна" дизайнер-педагог специалист.Классическое художественное образование(Спб.худ.уч. им.Н.К.Рериха).Факультет дизайна,кафедра интерьерно-пространственного дизайна.
Навыки:
- Отличное знание Photoshop, CorelDraw, 3dStudioMax, плагины , работа с VRay и не только.
- Большой опыт проектирования интерьеров (визуализация), выставочных модулей, создание макетов продукции для полиграфии визитки, буклеты, флаеры и т.д.) и дальнейшая подготовка их к печати.
- Умение рисовать от руки различными материалами.
- Работа с графичесским планшетом.
- Занимал руководящую должность (руководил отделом дизайна, в кол-ве трех человек).
Опыт работы:
- Сфера промышленного дизайна(визуализация).
- Сфера в графическом дизайне,выполнял частные заказы различных категорий.
- Сфера интерьерного дизайна.
- Сфера рекламно-пространственного проектирования.
- Сфера руководства.
Предыдущие места работы:
- дизайн-студия "Скиф";
- ООО "ВланКон";
- ЗАО "AllbyAdvertising";
- "ЛенСтройТрест";
- ООО "НеонБалтик";
- ООО "Петербургский портрет"
Опыт работы 7 лет.
Креативен, исполнителен, общителен, отзывчив, полон жизненной энергии и нерастраченных творческих ресурсов.
тел: 8 904 552 34 79
- Двухсторонняя визитка бара-ресторана "Наутилус"419 просмотров
- Логотип бара-ресторана "Наутилус"383 просмотра
- Бар-ресторан "Наутилус"257 просмотров
- Бар-ресторан "Наутилус"221 просмотр
- Бар-ресторан "Наутилус"277 просмотров
- Бар-ресторан "Наутилус"745 просмотров
- Бар-ресторан "Наутилус"247 просмотров
- Бар-ресторан "Наутилус"216 просмотров
- Шпигель календаря Трио №2343 просмотра
- Шпигель календаря Трио319 просмотров
- Рекламный щит, ч.2.251 просмотр
- Рекламный щит, ч.1.296 просмотров