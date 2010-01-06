Логотип бара-ресторана "Наутилус"

Дипломный проект. Рекламный стиль.Так как интерьер помещений предлагался в стиле хай тек, то, вариант логотипа был предложен в виде высокотехнологичного стилизованного под рыбу плавательного аппарата. На это указывает наличие плавников, иллюминатора, заклепок и горизонтальная вытянутость логотипа. Цвет для логотипа был выбран серый, что символизирует собой металл корпуса. Гармония же серого с красным используется и в интерьерах помещений бара-ресторана «Наутилус». Данный вариант логотипа не выбивается из концептуального предложения оформления помещения, и собой дает примерное представление о том, что ожидает посетителей внутри заведения.