Инфографика по книге “Чёрная медицина”

Замысел проекта был в том, чтобы текст книги, по которому изучать уязвимые точки тела было

неудобно, расположить вокруг наглядных иллюстраций. Вёрстка заняла около

двух недель. На момент работы я не обладал достаточными навыками работы

в Фотошоп, чтобы делать это быстрее, не было правильной подготовки

макетов к печати. Но вышло неплохо.