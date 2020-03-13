Инфографика по книге “Чёрная медицина”

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Замысел проекта был в том, чтобы текст книги, по которому изучать уязвимые точки тела было
неудобно, расположить вокруг наглядных иллюстраций. Вёрстка заняла около
двух недель. На момент работы я не обладал достаточными навыками работы
в Фотошоп, чтобы делать это быстрее, не было правильной подготовки
макетов к печати. Но вышло неплохо.