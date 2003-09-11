Плакати на довільну тему та стиль
Верстка полиграфии
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Плакати, зроблені на дозвіллі.
Перший з рядками з пісні Лани Дель Рей - "Season of the Witch"
Другий з приспівом з пісні Сметани Band - "Скло"
Третій з цитатою із "Лісової Пісні"
Два останніх - за власною ідеєю