Плакати на довільну тему та стиль

Плакати, зроблені на дозвіллі.

Перший з рядками з пісні Лани Дель Рей - "Season of the Witch"

Другий з приспівом з пісні Сметани Band - "Скло"

Третій з цитатою із "Лісової Пісні"

Два останніх - за власною ідеєю