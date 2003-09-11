Закладки з роботами відомих художників з календарем на 2024 рік

Для розвитку навичок вирішила спробувати свої сили у створенні книжкових закладок розміром 5х15 см. Виконувала в програмі InDesign. Використовувала роботи художників минулого. Кольори для закладок, тексту і т.д. піпеткою брала з кожної самої картини. На зворотній стороні, під календарем, я розмістила цитати кожного конкретного художника. Окремо є кожна закладка файлом з обох сторін.