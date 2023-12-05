Анимационное видео
Видеомонтаж
Добавлена1 просмотр
19 дней назад
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Видео было сделано из картинок
Мной проделанная работа:
-Улучшение качество фотографий
-Дорисовывание недостающих частей персонажей
-Создание локации с нуля
-Создание мини видео с масками и вставками
-Анимация персонажей
-Анимация камеры
-Анимация света
-Цветокоррекция
-Озвучка персонажей
-Добавление звуков
-Выбор и добавление музыки
Видео было сделано для демонстрации