Анимационное видео

Видео было сделано из картинок



Мной проделанная работа:

-Улучшение качество фотографий

-Дорисовывание недостающих частей персонажей

-Создание локации с нуля

-Создание мини видео с масками и вставками

-Анимация персонажей

-Анимация камеры

-Анимация света

-Цветокоррекция

-Озвучка персонажей

-Добавление звуков

-Выбор и добавление музыки



Видео было сделано для демонстрации