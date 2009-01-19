http://realred.ru/video/RED_video_IceBridge.php

Видеоролик многофункционального комплекса-перехода "Ice Bridge" создан в августе 2008 года по заказу группы компаний "Единые решения". Ролик впервые демонстрировался на международном инвестиционном форуме PROEstate 2008, где получил высокую оценку со стороны заказчика. Основная задача видеоролика состояла в демонстрации многофункциональности комплекса, который включает в себя: станцию метро, платформу надземного экспресса, парковку, офисы, торговые и пешеходные зоны, рестораны и кафе. Будущий комплекс будет располагаться в Санкт-Петербурге, на пересечении пр. Большевиков и ул. Колонтай, напротив Ледового дворца.