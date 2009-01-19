http://realred.ru/video/RED_video_YIT.php

Видеоролик жилого комплекса "Ориенталь" создан в июле 2008 года по заказу компании "ЮИТ Лентек". Фильм полностью построен на 3D-графике, с помощью которой воссоздана архитектура комплекса и его окружение. Задача ролика состояла в презентации проекта потенциальным покупателям квартир. Необходимо было привлечь внимание покупателей к удачному расположению комплекса "Ориенталь" с видом на Крестовский остров.