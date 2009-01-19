http://realred.ru/video/RED_video_Novizora.php

Видеоролик проекта "Новая Ижора" создан в марте 2008 по заказу компании "Балтрос". Видеоролик состоит из пяти тематических блоков, каждый из которых раскрывает одно из преимуществ жизни в "Новой Ижоре": расположение, инфраструктура, дом и участок, коммуникации, система безопасности. Завершается ролик экскурсией с демонстрацией живописных видов района застройки. Все блоки видеоролика включены в единую оболочку интерактивной DVD-презентации. С помощью пульта DVD-проигрывателя зритель имеет возможность выбрать и просмотреть интересующий его тематический блок. Общий хронометраж ролика составляет около 8 минут. Видеофильм построен на совмещении 3D-графики и живого видео. Средствами 3D-графики реалистично воссоздана будущая картина района.