LUNO Logo Animation Minimalist Logo Motion Design in After Effects
Добавлена3 просмотра
2 дня назад
У цьому відео я показую коротку анімацію логотипу LUNO, створеного в мінімалістичному стилі. Логотип був розроблений у Adobe Illustrator, а оживлений за допомогою Adobe After Effects.
Основна ідея — чиста форма, плавна анімація та сучасна динаміка, що ідеально підходить для бренду, YouTube-каналу або рекламного відео.
Інструменти:
– Adobe Illustrator (векторний логотип)
– Adobe After Effects (анімація)
Що показано у відео:
– Анімація емблеми у вигляді місяця
– Плавне поетапне з’явлення тексту LUNO
– Професійне використання ключових кадрів та Easy Ease
Підписуйтесь на канал, щоб побачити більше прикладів моїх робіт у сфері motion design!
Хочете таку ж анімацію для свого бренду? Напишіть мені!