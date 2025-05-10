LUNO Logo Animation Minimalist Logo Motion Design in After Effects

У цьому відео я показую коротку анімацію логотипу LUNO, створеного в мінімалістичному стилі. Логотип був розроблений у Adobe Illustrator, а оживлений за допомогою Adobe After Effects.

Основна ідея — чиста форма, плавна анімація та сучасна динаміка, що ідеально підходить для бренду, YouTube-каналу або рекламного відео.

Інструменти:

– Adobe Illustrator (векторний логотип)

– Adobe After Effects (анімація)

Що показано у відео:

– Анімація емблеми у вигляді місяця

– Плавне поетапне з’явлення тексту LUNO

– Професійне використання ключових кадрів та Easy Ease

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