Дизайн та анімація логотипу (Illustrator + After Effects)

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2 дня назад
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logo_01.png

Розробив мінімалістичний чорно-білий логотип у Adobe Illustrator. Дизайн — чистий, лаконічний, ідеально підходить для сучасного бренду.

Після цього створив анімацію логотипу в Adobe After Effects: плавна, стильна, з акцентом на динаміку та професіоналізм. Готовий результат — відеоінтро, яке можна використовувати у відео, рекламі чи на YouTube.

Інструменти:

  • Adobe Illustrator

  • Adobe After Effects

Виконані задачі:

  • Розробка логотипу

  • Анімація логотипу

  • Експорт готового відео (mp4)