Дизайн та анімація логотипу (Illustrator + After Effects)

Розробив мінімалістичний чорно-білий логотип у Adobe Illustrator. Дизайн — чистий, лаконічний, ідеально підходить для сучасного бренду.

Після цього створив анімацію логотипу в Adobe After Effects: плавна, стильна, з акцентом на динаміку та професіоналізм. Готовий результат — відеоінтро, яке можна використовувати у відео, рекламі чи на YouTube.

Інструменти:

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Виконані задачі: