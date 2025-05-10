Дизайн та анімація логотипу (Illustrator + After Effects)
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2 дня назад
Розробив мінімалістичний чорно-білий логотип у Adobe Illustrator. Дизайн — чистий, лаконічний, ідеально підходить для сучасного бренду.
Після цього створив анімацію логотипу в Adobe After Effects: плавна, стильна, з акцентом на динаміку та професіоналізм. Готовий результат — відеоінтро, яке можна використовувати у відео, рекламі чи на YouTube.
Інструменти:
Adobe Illustrator
Adobe After Effects
Виконані задачі:
Розробка логотипу
Анімація логотипу
Експорт готового відео (mp4)