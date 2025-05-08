Я спеціалізуюсь на створенні динамічних, зрозумілих та професійно оформлених відео для презентацій, платформ, сервісів і навчальних курсів.

🔧 Що я роблю:

Монтаж скрінкастів (обрізка, прискорення, логічна структура)

Додавання субтитрів (ручних або автоматизованих з точним таймінгом)

Озвучення голосом штучного інтелекту (українською, англійською та іншими мовами)

Легка графіка, інтро/аутро, вставки (у стилі платформи або бренду)

Оптимізація відео для соцмереж, платформ або навчальних сайтів

🛠 Працюю в:

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Adobe Illustrator / Photoshop

TTS-сервіси (ElevenLabs, Narakeet, TTSMaker)

💡 Моє завдання — зробити ваше відео простим для сприйняття, сучасним за стилем і максимально інформативним.