Портфоліо

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Я спеціалізуюсь на створенні динамічних, зрозумілих та професійно оформлених відео для презентацій, платформ, сервісів і навчальних курсів.

🔧 Що я роблю:

  • Монтаж скрінкастів (обрізка, прискорення, логічна структура)

  • Додавання субтитрів (ручних або автоматизованих з точним таймінгом)

  • Озвучення голосом штучного інтелекту (українською, англійською та іншими мовами)

  • Легка графіка, інтро/аутро, вставки (у стилі платформи або бренду)

  • Оптимізація відео для соцмереж, платформ або навчальних сайтів

🛠 Працюю в:

  • Adobe After Effects

  • Adobe Premiere Pro

  • Adobe Illustrator / Photoshop

  • TTS-сервіси (ElevenLabs, Narakeet, TTSMaker)

💡 Моє завдання — зробити ваше відео простим для сприйняття, сучасним за стилем і максимально інформативним.