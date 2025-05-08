Я спеціалізуюсь на створенні динамічних, зрозумілих та професійно оформлених відео для презентацій, платформ, сервісів і навчальних курсів.
🔧 Що я роблю:
Монтаж скрінкастів (обрізка, прискорення, логічна структура)
Додавання субтитрів (ручних або автоматизованих з точним таймінгом)
Озвучення голосом штучного інтелекту (українською, англійською та іншими мовами)
Легка графіка, інтро/аутро, вставки (у стилі платформи або бренду)
Оптимізація відео для соцмереж, платформ або навчальних сайтів
🛠 Працюю в:
Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro
Adobe Illustrator / Photoshop
TTS-сервіси (ElevenLabs, Narakeet, TTSMaker)
💡 Моє завдання — зробити ваше відео простим для сприйняття, сучасним за стилем і максимально інформативним.