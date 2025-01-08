Монтування

Привіт! Я пропоную послугу короткого монтажу відео, яка ідеально підходить для створення динамічних роликів для соціальних мереж, реклами, або YouTube. Моя мета — зробити ваше відео захоплюючим, привабливим та таким, що легко сприймається аудиторією.
Я працюю з усіма форматами відео, додаю плавні переходи, титри, музику та інші ефекти, щоб підвищити інтерес глядачів. Мої послуги включають:
Створення коротких роликів до 60 секунд для Instagram, TikTok, YouTube Shorts;
Обрізка і монтаж відео для оптимізації контенту;
Додавання текстів, титрів, графіки, анімацій;
Підбір музики, корекція кольору, звуковий дизайн.
Я гарантую швидкий термін виконання та індивідуальний підхід до кожного проекту, щоб ваше відео виглядало професійно і привертало увагу!
Звертайтесь, і я з радістю допоможу вам створити ідеальний відеоконтент!
мої роботи: https://drive.google.com/file/d/1Klt6TNGD8tSRZeswAceg47x-NbwD4_lk/view?usp=share_link