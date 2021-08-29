Обучающие видео

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Промо моих работ Видео уроки.
По причинам платного контента сам урок показать не могу.
Урок длится 90мин.
Стоимость производства (съёмка и монтаж) 120$
Монтаж длится 2 дня.
При заказе оптом снимаем 2-3 урока в день. Так выходит дешевле - 95$.
По желанию клиента снимаем на хромакее, чтобы заменить фон на офис. Фон картинки заказчик подбирал сам.
В данном видео видео процес за ены фона и подчищенме бликов.