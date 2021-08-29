Обучающие видео

Промо моих работ Видео уроки.

По причинам платного контента сам урок показать не могу.

Урок длится 90мин.

Стоимость производства (съёмка и монтаж) 120$

Монтаж длится 2 дня.

При заказе оптом снимаем 2-3 урока в день. Так выходит дешевле - 95$.

По желанию клиента снимаем на хромакее, чтобы заменить фон на офис. Фон картинки заказчик подбирал сам.

В данном видео видео процес за ены фона и подчищенме бликов.