Промо ролик "Я иду"

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Видео для женского нетворкинга.
Задача сделать промо перед запуском женского нетворкинга.
Производство:
Оператор, помощник оператора.
Два осветительных прибора.
Начинка закадрового голоса производилась в офисе.
За локацию клиент договаривался сам по этому вышло дешевле.
На локации съёмка длилась два часа.
Монтаж один день.