Промо ролик "Я иду"

Добавлена
2 года назад
54 просмотра
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Видео для женского нетворкинга.

Задача сделать промо перед запуском женского нетворкинга.

Производство:

Оператор, помощник оператора.

Два осветительных прибора.

Начинка закадрового голоса производилась в офисе.

За локацию клиент договаривался сам по этому вышло дешевле.

На локации съёмка длилась два часа.

Монтаж один день.