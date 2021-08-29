Промо ролик "Я иду"

Видео для женского нетворкинга.

Задача сделать промо перед запуском женского нетворкинга.

Производство:

Оператор, помощник оператора.

Два осветительных прибора.

Начинка закадрового голоса производилась в офисе.

За локацию клиент договаривался сам по этому вышло дешевле.

На локации съёмка длилась два часа.

Монтаж один день.