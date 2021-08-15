Проморолик для ювелирной мастерской (Москва)

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ОТЗЫВ заказчика по этой работе:
"Эллу выбрал из 22 откликнувшихся - не разочаровался.
Она не просто нарезает и собирает материал технически, но и делает из этого историю. Я получил вместо карточки товара с сухими характеристиками - продающий ролик, вызывающий эмоции.
Отдельно отмечу оперативность обратной связи исполнителя.
Оперативность/общение: 10/10
Творчество: 10/10
Качество: то что нужно!"