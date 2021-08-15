Проморолик для ювелирной мастерской (Москва)

ОТЗЫВ заказчика по этой работе:

"Эллу выбрал из 22 откликнувшихся - не разочаровался.

Она не просто нарезает и собирает материал технически, но и делает из этого историю. Я получил вместо карточки товара с сухими характеристиками - продающий ролик, вызывающий эмоции.

Отдельно отмечу оперативность обратной связи исполнителя.

Оперативность/общение: 10/10

Творчество: 10/10

Качество: то что нужно!"