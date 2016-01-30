Репортажная съемка/Видео для Вашего бизнеса

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От 2000грн.
Видеосъемка мероприятий, backstage, видеоотчёт, видеосъемкадегустаций, конференций, обучающие видео, тренинги, курсы.
Окончательная стоимость рассчитывается взависимости от идеи и поставленной задачи
Окончательная стоимость рассчитывается взависимости от поставленной задачи