Рекламный ролик (имиджевое видео)

От 2500грн

Созданиерекламних, имиджевых видео повышает узнаваемость бренда, повышает показатели

посещаемости Вашего сайта или интернет магазина, показывает широкому кругу

людей Ваш товар или услугу, что повышает уровень продаж, привлекает внимание

новых потенциальных клиентов.

Окончательная стоимость рассчитывается взависимости от идеи и поставленной задачи