Видеосъемка промо роликов

Презентационныевидео которые отлично покажут широкой аудитории ключевые моменты Вашей компании

или услуги. Идеально видео подойдет для салона красоты, тату салона, студии танцев, спортивной секции, студиифитнеса и йоги и т.д.

Окончательная стоимость рассчитывается взависимости от идеи и поставленной задачи