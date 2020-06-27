Ролик для туристического агентства

Здравствуйте, очень рад представить вам одну из работ в моём портфолио - рекламный ролик для туристического агенства, НЕ является настоящей рекламой.

Дисклеймер: соблюдайте режим самоизоляции

до особого распоряжения властей. Автор

данного видео ни к чему не призывает и

не несёт ответственность за ваши действия.

Соблюдайте рекомендации властей.

Берегите себя.

Чтобы сделать этот ролик максимально качественным была проделана следующая работа:

+ добавлена анимация портала

+ добавлены переходы и титры

+ подборка футажей на сайтах www.pexels.com/ и www.videvo.net/ (подробнее в самом видео и в описании к нему)

+ добавление музыки (музыка взята с Youtube канала Audio Library – Music for content creators. Вы можете ознакомится с подробной информацией в описании к видео, при переходе по ссылке на Youtube)

+ цветокоррекция

Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com

Монтаж в Davinci Resolve 16.

Большое спасибо за просмотр, надеюсь Вам понравилось это видео. Если же у Вас остались сомнения в моей компетенции, Вы можете ознакомиться с другими работами в моём портфолио.