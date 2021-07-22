Добрый день, меня зовут Денис, и моя страсть – монтаж видео. Я никогда не перестаю учиться, каждый день совершенствуя свои навыки.

Как я могу вам помочь?

Если вам нужен потрясающий видеоролик – я тот, кто может вам помочь:

+ цветокоррекция

+ наложение эффектных переходов и титров

+ создание захватывающих дух анимаций

+ максимально точное выполнение ТЗ

Почему именно я?

+ Клиентоориентированность

+ Креативность

+ Гибкость мышления

+ Организованность и пунктуальность

+ Знание английского на уровне B1-B2