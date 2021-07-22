Добрый день, меня зовут Денис, и моя страсть – монтаж видео. Я никогда не перестаю учиться, каждый день совершенствуя свои навыки.
Как я могу вам помочь?
Если вам нужен потрясающий видеоролик – я тот, кто может вам помочь:
+ цветокоррекция
+ наложение эффектных переходов и титров
+ создание захватывающих дух анимаций
+ максимально точное выполнение ТЗ
Почему именно я?
+ Клиентоориентированность
+ Креативность
+ Гибкость мышления
+ Организованность и пунктуальность
+ Знание английского на уровне B1-B2
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Портфолио
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