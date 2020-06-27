Добрый день, рад продемонстрировать Вам одну из своих работ – ролик на экологическую тематику.
Какая работа была проделана:
+ подборка футажей на сайтах www.pexels.com/ и www.videvo.net/ (подробнее в самом видео и в описании к нему)
+ цветокоррекция
+ наложены титры и переходы
+ добавление музыки (музыка взята с Youtube канала Audio Library – Music for content creators. Вы можете ознакомится с подробной информацией в описании к видео, при переходе по ссылке на Youtube)
Смонтировано в Davinci Resolve 16.
Большое спасибо за просмотр, надеюсь Вам понравилось это видео. Если же у Вас остались сомнения по поводу моей компетенции, вы можете ознакомиться с другими работами в моём портфолио.