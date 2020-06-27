Ролик спортивной тематики

Добрый день.
Представляю вам ролик на спортивную тематику.
В целях достижения наилучшего эффекта была проделана следующая работа:
+ цветокоррекция
+ добавлены переходы
+ добавление музыки (музыка взята с Youtube канала Audio Library – Music for content creators.Вы можете ознакомится с подробной информацией в описании к видео, при переходе по ссылке на Youtube)
+ озвучка (закадровый голос)
+ подбор футажей на сайте www.pexels.com/
Смонтировано в Davinci Resolve 16.
Спасибо за просмотр! Если у вас остались сомнения по поводу моей компетенции, вы можете ознакомиться с другими работами в моём портфолио.