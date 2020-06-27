Ролик спортивной тематики

Добрый день.

Представляю вам ролик на спортивную тематику.

В целях достижения наилучшего эффекта была проделана следующая работа:

+ цветокоррекция

+ добавлены переходы

+ добавление музыки (музыка взята с Youtube канала Audio Library – Music for content creators.Вы можете ознакомится с подробной информацией в описании к видео, при переходе по ссылке на Youtube)

+ озвучка (закадровый голос)

+ подбор футажей на сайте www.pexels.com/

Смонтировано в Davinci Resolve 16.

Спасибо за просмотр! Если у вас остались сомнения по поводу моей компетенции, вы можете ознакомиться с другими работами в моём портфолио.