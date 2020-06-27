Добрый день.
Рад показать вам рекламный ролик для дизайнера квартир (НЕ является настоящей рекламой).
Чтобы сделать этот ролик максимально качественным была проделана следующая работа:
добавлены переходы и титры
цветокоррекция
добавление музыки (музыка взята с Youtube канала Audio Library – Music for content creators.Вы можете ознакомится с подробной информацией в описании к видео, при переходе по ссылке на Youtube)
подбор футажей на сайте www.pexels.com/
Смонтировано в Davinci Resolve 16.
Большое спасибо за просмотр, надеюсь Вам понравилось это видео. Если же у Вас остались сомнения по поводу моей компетенции, вы можете ознакомиться с другими работами в моём портфолио.