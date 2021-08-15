Создание и продвижение видео

Занимаюсь нарезкой, цветокоррекцией, изменением перспективы, размера, удалением (заменой) любого однотонного фона, переходы, созданием промо-материалов, продвижением ваших медиа в социальных сетях с целью привлечения трафика.

Монтирую в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Final Cut Pro

Так же делаю превью для видео в Adobe Photoshop