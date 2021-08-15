Создание и продвижение видео

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Занимаюсь нарезкой, цветокоррекцией, изменением перспективы, размера, удалением (заменой) любого однотонного фона, переходы, созданием промо-материалов, продвижением ваших медиа в социальных сетях с целью привлечения трафика.
Монтирую в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Final Cut Pro
Так же делаю превью для видео в Adobe Photoshop