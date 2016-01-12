Создание видео на первый День рождения

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Первый день рождения-это всегда большое событие для ребенка и его родителей. За первый год накапливается большое количество материалов, которые родители хотят систематизировать и показать всем друзьям, родственникам. Один из примеров такой работы, душевной и захватывающей именно в данном видео.