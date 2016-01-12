Создание видеороликов из фотографий и Вашего видео

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполняю Ваши заказы по видеомонтажу.
Если вы хотите:
1) Создать качественный видеофильм из видео Вашей свадьбы
2) Сохранить мгновения выписки из роддома или первых шагов Вашего малыша
3) Подарить видео своей любимой (-мому)
4) Качественно представить товар Вашего магазина (мебель, одежда, техничка и проч.)
Все это могу сделать для Вас.