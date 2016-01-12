Создание видеороликов из фотографий и Вашего видео

Выполняю Ваши заказы по видеомонтажу.

Если вы хотите:

1) Создать качественный видеофильм из видео Вашей свадьбы

2) Сохранить мгновения выписки из роддома или первых шагов Вашего малыша

3) Подарить видео своей любимой (-мому)

4) Качественно представить товар Вашего магазина (мебель, одежда, техничка и проч.)

Все это могу сделать для Вас.