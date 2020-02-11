Уникальные ИСТОРИИ ДЛЯ ИНСТАГРАМ!

Занимаюсь разработкой дизайна и анимации инста-сторис с нуля. Имею большой опыт и создала уже более 2000 уникальных видео.

Что входит в мои обязанности?

Внимательное изучение тех. задания.

Креативность

Создание уникальных анимаций

Компоновка файлов

Правки по требованию заказчика

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