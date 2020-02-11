Уникальные ИСТОРИИ ДЛЯ ИНСТАГРАМ!

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Занимаюсь разработкой дизайна и анимации инста-сторис с нуля. Имею большой опыт и создала уже более 2000 уникальных видео.
Что входит в мои обязанности?
- Внимательное изучение тех. задания.
- Креативность
- Создание уникальных анимаций
- Компоновка файлов
- Правки по требованию заказчика
Нужно для заказа:
От вас требуется:
- Полноценное тех. задание
- Нужны для работы материалы (фото,видео,картинки,музыка)
- Ваши пожелания по заданию.