Уникальные ИСТОРИИ ДЛЯ ИНСТАГРАМ!

Добавлена
4 года назад
150 просмотров
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Занимаюсь разработкой дизайна и анимации инста-сторис с нуля. Имею большой опыт и создала уже более 2000 уникальных видео.

Что входит в мои обязанности?

  • Внимательное изучение тех. задания.
  • Креативность
  • Создание уникальных анимаций
  • Компоновка файлов
  • Правки по требованию заказчика
Буду рада с вами поработать!

Нужно для заказа:

От вас требуется:

  • Полноценное тех. задание
  • Нужны для работы материалы (фото,видео,картинки,музыка)
  • Ваши пожелания по заданию.