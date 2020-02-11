ПРОФ.ДИКТОР с мужским поставленным голосом.

Добавлена
4 года назад
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Работаем на студии звукозаписи.

Диктор с мужским поставленным голосом, сделает для вас озвучку качественно и в срок. Запись на проф. оборудование в специальной звукоизоляционной комнате. 

Смонтировали уже более 2000 уникальных видео.

Имею огромный опыт в работе с программами:

Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Sony Vegas, Photoshop, Reaper, Adobe Audition.

Сделаю для вас работу качественно, профессионально и грамотно.

Всегда на связи и очень коммуникабельна.