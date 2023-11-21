Видеомейкер

Владею программным обеспечением для видео монтажа, таким как Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects и Adobe Photoshop Знание форматов, кодеков и контейнеров видео. Понимание принципов монтажа и производства видео, таких как цветокоррекция и композиция.

Организован и умею работать с большим количеством файлов и материалов.

Внимателен к деталям и умею создавать отличные работы.

Умение работать в команде

Стремление совершенствовать свои навыки и следить за новыми тенденциями в индустрии.