Видеомейкер

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Владею программным обеспечением для видео монтажа, таким как Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects и Adobe Photoshop Знание форматов, кодеков и контейнеров видео. Понимание принципов монтажа и производства видео, таких как цветокоррекция и композиция.
Организован и умею работать с большим количеством файлов и материалов.
Внимателен к деталям и умею создавать отличные работы.
Умение работать в команде
Стремление совершенствовать свои навыки и следить за новыми тенденциями в индустрии.