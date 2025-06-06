Видеомонтаж

Профессиональный монтаж Reels/Shorts/TikTok под ключ | Ярко, стильно, в тренде
Что предлагаю:
Захватывающий монтаж ваших видео в форматах Reels, Shorts, TikTok (9: 16)
Полный цикл обработки: обрезка, цветокоррекция, плавные переходы, тексты, эффекты
Готовый саунд-дизайн: подбор трендовой музыки, звуковые эффекты, озвучка
Стильные шаблоны или индивидуальный дизайн под ваш бренд
Динамичный ритм – удерживаем внимание зрителя с первых секунд
Почему я?
Трендовый монтаж – знаю алгоритмы Reels/Shorts
Быстро – готовый ролик за 1-3 часа
Яркие превью – цепляющие заставки и финальные кадры
Работаю в CapCut/Premiere Pro – профессиональные инструменты
Бесплатные правки – если нужно что-то изменить
Что нужно для заказа:
Исходные видео/фото (или идея для клипа)
Пожелания по стилю (примеры понравившихся роликов)
Текст для титров (если нужен)
Дополнительные услуги:
Создание анимации
Подбор музыки под нишу
Озвучка текста (ИИ или живой голос)
Консультация по контенту
Примеры работ в профиле – пишите, сделаем ваш контент вирусным!
P. S. Нужен монтаж с нуля или только доработка? Готов помочь в любом формате. Первый ролик – скидка 15% для новых заказчиков!
Нужно для заказа:
Перед заказом убедитесь, что у вас есть:
Исходные видео/фото (в хорошем качестве, без водяных знаков)
Примеры стиля (скиньте 1-2 Reels, которые вам нравятся)
Нет видео? Могу помочь с подбором стоков или монтажом из ваших фото!
Цель ролика (продажи, трафик, развлечение).
Хотите ли вы:
Крутые переходы
Трендовые эффекты (например, «зеленый экран»)
Специфическую музыку (или подберу сам).
Загрузите файлы через сервис или скиньте ссылку (Google Диск, Telegram).