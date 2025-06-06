Видеомонтаж

Профессиональный монтаж Reels/Shorts/TikTok под ключ | Ярко, стильно, в тренде

Что предлагаю:

Захватывающий монтаж ваших видео в форматах Reels, Shorts, TikTok (9: 16)

Полный цикл обработки: обрезка, цветокоррекция, плавные переходы, тексты, эффекты

Готовый саунд-дизайн: подбор трендовой музыки, звуковые эффекты, озвучка

Стильные шаблоны или индивидуальный дизайн под ваш бренд

Динамичный ритм – удерживаем внимание зрителя с первых секунд

Почему я?

Трендовый монтаж – знаю алгоритмы Reels/Shorts

Быстро – готовый ролик за 1-3 часа

Яркие превью – цепляющие заставки и финальные кадры

Работаю в CapCut/Premiere Pro – профессиональные инструменты

Бесплатные правки – если нужно что-то изменить

Что нужно для заказа:

Исходные видео/фото (или идея для клипа)

Пожелания по стилю (примеры понравившихся роликов)

Текст для титров (если нужен)

Дополнительные услуги:

Создание анимации

Подбор музыки под нишу

Озвучка текста (ИИ или живой голос)

Консультация по контенту

Примеры работ в профиле – пишите, сделаем ваш контент вирусным!

P. S. Нужен монтаж с нуля или только доработка? Готов помочь в любом формате. Первый ролик – скидка 15% для новых заказчиков!

Нужно для заказа:

Перед заказом убедитесь, что у вас есть:

Исходные видео/фото (в хорошем качестве, без водяных знаков)

Примеры стиля (скиньте 1-2 Reels, которые вам нравятся)

Нет видео? Могу помочь с подбором стоков или монтажом из ваших фото!

Цель ролика (продажи, трафик, развлечение).

Хотите ли вы:

Крутые переходы

Трендовые эффекты (например, «зеленый экран»)

Специфическую музыку (или подберу сам).

Загрузите файлы через сервис или скиньте ссылку (Google Диск, Telegram).