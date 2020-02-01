Станок для фрезеровки и лазерной резки

Универсальный станок, позволяющий осуществлять фрезерную, токарно-фрезерную обработку и лазерную резку. Работает с файлами, подготовленными в AutoCAD и ArtCAM.

Разработана и изготовлена система управления на базе микроконтроллера ARM, написано программное обеспечение для микроконтроллера и компьютера.