Оспаривание актов Росреестра

Примеры некоторых судебных решений вынесенных по делам с моим участием.

Оспаривание решений государственных органов

Росреестр (номер дела: 10АП-12576/2016). (для просмотра дела перейдите по ссылке)

Росреестр вынес решение об отказе в регистрации доп. соглашения к договору аренды здания. Суть соглашения была такова, что арендатор отказывался от части помещений и оставлял за собой только верхние этажи здания. Росреестр отказал в регистрации сославшись на отсутствие в пакете документов поданных на регистрацию, кадастровых паспортов арендуемых помещений. Указанные кадастровые паспорта с точки зрения решений верховных судов предоставлять было не нужно, в связи с чем арендатор после полученных от меня консультаций, принял решение подать заявление в суд.

В своем исковом заявлении наша сторона ссылалась на федеральные законы и положения постановлений верховных судов.

Суд первой инстанции встал на сторону Арендатора и признал решение гос.органа незаконным, однако гос.орган не согласился с таким решением и направил апелляционную жалобу, по сути указав в ней те же самые доводы которые отстаивал в суде первой инстанции.

Суд рассмотрев апелляционную жалобу отказал в ее удовлетворении государственному органу.

Получив решение суда, арендатор уже свободно смог зарегистрировать свое дополнительное соглашение к договору аренды.