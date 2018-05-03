Оспаривание актов Росреестра

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6 лет назад
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Примеры некоторых судебных решений вынесенных по делам с моим участием.

Оспаривание решений государственных органов 

Росреестр (номер дела: 10АП-12576/2016). (для просмотра дела перейдите по ссылке)

Росреестр вынес решение об  отказе в регистрации доп. соглашения к договору аренды здания. Суть соглашения была такова, что арендатор отказывался от части помещений и оставлял за собой только верхние этажи здания. Росреестр отказал в регистрации сославшись на отсутствие в пакете документов поданных на регистрацию, кадастровых паспортов арендуемых помещений.  Указанные кадастровые паспорта с точки зрения  решений верховных судов предоставлять было не нужно, в связи с чем арендатор после полученных от меня консультаций, принял решение подать заявление в суд.  

В своем исковом заявлении наша сторона ссылалась на федеральные законы и положения постановлений верховных судов.

Суд первой инстанции встал на сторону Арендатора и признал решение гос.органа незаконным, однако гос.орган не согласился с  таким решением и направил апелляционную жалобу, по сути указав в ней те же самые доводы которые отстаивал в суде первой инстанции. 

Суд рассмотрев апелляционную жалобу отказал в ее удовлетворении государственному органу. 

Получив решение суда, арендатор уже свободно смог зарегистрировать свое дополнительное соглашение к договору аренды. 

Оспаривание решения росреестра.docx
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