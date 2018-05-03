Оспаривание актов ФТС

Примеры некоторых судебных решений вынесенных по делам с моимучастием.

Оспаривание решений государственныхорганов

Федеральная таможенная служба (номер дела: 09АП-67031/2016;05АП-8706/2016). (дляпросмотра дела перейдите по ссылкам)

ФТС вынесла решение о начислении дополнительныхплатежей в связи с корректировкой таможенной стоимости провозимых товаров, в

связи с чем импортер вынужден был выплатить государственному органу

дополнительные таможенные платежи более чем на 10 млн рублей, после полученных

от меня консультаций, импортер принял решение подать заявление в суд и оспорить

незаконное решение таможенного органа.

В своем отказе таможенный орган ссылался на слишком низкую стоимость провозимых

товаров в отличии от аналогичных товаров провозимых за полугодичный период

другими импортерами и на недостаток предоставленных документов.

В своем исковом заявлении наша сторона ссылаласьна федеральные законы и положения постановлений верховных судов.

Суд первой инстанции встал на сторону Импортераи признал решение гос.органа незаконным, однако гос.орган не согласился с

таким решением и направил апелляционную жалобу.

Суд рассмотрев апелляционную жалобу отказал в ееудовлетворении государственному органу.

Получив решение суда, арендатор в течении месяца возвратил на свои счета излишне уплаченные денежные средства.