Оспаривание актов ФТС

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Примеры некоторых судебных решений вынесенных по делам с моимучастием.
Оспаривание решений государственныхорганов
Федеральная таможенная служба (номер дела: 09АП-67031/2016;05АП-8706/2016). (дляпросмотра дела перейдите по ссылкам)
ФТС вынесла решение о начислении дополнительныхплатежей в связи с корректировкой таможенной стоимости провозимых товаров, в
связи с чем импортер вынужден был выплатить государственному органу
дополнительные таможенные платежи более чем на 10 млн рублей, после полученных
от меня консультаций, импортер принял решение подать заявление в суд и оспорить
незаконное решение таможенного органа.
В своем отказе таможенный орган ссылался на слишком низкую стоимость провозимых
товаров в отличии от аналогичных товаров провозимых за полугодичный период
другими импортерами и на недостаток предоставленных документов.
В своем исковом заявлении наша сторона ссылаласьна федеральные законы и положения постановлений верховных судов.
Суд первой инстанции встал на сторону Импортераи признал решение гос.органа незаконным, однако гос.орган не согласился с
таким решением и направил апелляционную жалобу.
Суд рассмотрев апелляционную жалобу отказал в ееудовлетворении государственному органу.
Получив решение суда, арендатор в течении месяца возвратил на свои счета излишне уплаченные денежные средства.