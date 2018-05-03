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Примеры некоторых судебных решений вынесенных по делам с моимучастием.
Взыскание дебиторской задолженности с клиентов.
номер дел: А41-19481/2016;А40-53780/2017. (дляпросмотра дела перейдите по ссылке)
Контрагент клиента задолжал значительнуюденежную сумму за поставленный товар. В досудебном порядке контрагент
возвращать денежные средства отказался без обоснования причин. Клиент после
получения консультации принял решение подать исковое заявление в суд.
Истец представил в суд все необходимые документы, после чего в суде первой
инстанции было принято положительное решение о взыскание денежных средств за
поставленный товар.
После получения исполнительного листа, Истец получил свои денежные средства в
течении двух месяцев, путем принудительного взыскания.