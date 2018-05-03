Примеры некоторых судебных решений вынесенных по делам с моимучастием.

Взыскание дебиторской задолженности с клиентов.

номер дел: А41-19481/2016;А40-53780/2017. (дляпросмотра дела перейдите по ссылке)

Контрагент клиента задолжал значительнуюденежную сумму за поставленный товар. В досудебном порядке контрагент

возвращать денежные средства отказался без обоснования причин. Клиент после

получения консультации принял решение подать исковое заявление в суд.

Истец представил в суд все необходимые документы, после чего в суде первой

инстанции было принято положительное решение о взыскание денежных средств за

поставленный товар.

После получения исполнительного листа, Истец получил свои денежные средства в

течении двух месяцев, путем принудительного взыскания.