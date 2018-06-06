Юридические услуги

Услуги вам будут оказаны дипломированным специалистом с более чем пятилетним опытом работы в сфере юридического консалтинга (Преимущественно юридических лиц), Руководителем структурного подразделения группы консалтинговых компаний "Финсовет".

Помните, что не бывает неразрешимых ситуаций!

Оказываю все виды услуг в области гражданского права РФ и смежных отраслей права, в том числе:

1. Досудебное урегулирование споров

Составление претензий, проведение переговоров, ведение деловой переписки

2. Работа с государственными органами

Ведение переписки, оформление и направление претензий, заявлений, требований и иных документов, получение разрешений, допусков, лицензий, регистрация сделок, взыскание долгов через ФССП

3. Регистрация сделок с недвижимостью

Оформление права собственности, Договоров долевого участия (ДДУ), Регистрация прав, договоров аренды, получение выписок из Единого Государственного Реестра Недвижимости

4. Оформление и регистрация корпоративных сделок

Регистрация Юридических лиц(ООО, АО),

Регистрация индивидуальных предпринимателей (ИП),

внесение изменений в ЕГРЮЛ (Изменение Устава, кодов ОКВЭД, смена юридического адреса, смена директора, увеличение/уменьшение Уставного капитала, проведение сделок купли-продажи и залога долей в Уставном капитале, ввод и вывод участников и иные регистрационные действия).

Закрытие (Ликвидация и Альтернативная ликвидация) юридических лиц, Индивидуальных предпринимателей.

5. Представительство в гражданских судах по гражданским делам (суд общей юрисдикции), Представительство в Арбитражном суде.

Написание Апелляционных жалоб, Кассационных жалоб, ходатайств, отзывов на исковое заявление.

6. Взыскание долгов, штрафов, неустоек с контрагентов

(Поставщиков, Заказчиков, Подрядчиков, Исполнителей, Застройщиков), по договорам оказания услуг, договорам подряда, договорам поставки, договорам ДДУ.

7. Оспаривание решений государственных органов, сделок, кадастровой стоимости, исков, судебных решений, корректировок таможенной стоимости ФТС

8. Проверка контрагентов (Налоговая, Суды, Отчетность, ПФР, ФСС)

9. Заключение договоров, создание образцов (бланков, шаблонов, форм) типовых договоров, (актов, спецификаций), любого направления

(Трудовой договор, Договор Купли-Продажи, Договор Дарения, Договор Аренды автомобилей, квартир и иные, Договор оказания услуг, Договор Подряда и иные виды.)

10. Юридические консультации по различным правовым вопросам, Юридические консультации - Онлайн, Бесплатные юридические консультации. Защита ваших интересов и прав.