Создание сайтов под ключ, скрипты.. PHP, MySQL, JS, HTML, CSS
Мои качества:
- Ответственность
- Пунктуальность
- Опыт работы в веб-программировании 5 лет
- Создание сайтов любой сложности
- Доработку и поддержку существующих сайтов
- Разработку модулей, отдельных скриптов
- HTML
- CSS
- Javascript
- PHP (ООП, паттерны проектирования)
- MySQL
- PostgreSQL
- Redis
- ElasticSearch
- AJAX
- MVC
- Regex
- Codeigniter
- Yii
- Yii 2
- Jquery
- Drupal
- ModX
- Opencart
- Prestashop
- Wordpress
- PHPBB
Системы контроля версий: git, svn
Работа с Bitbucket, Redmine, Jira.
Умение разбираться в чужом коде, в самописных системах.
Умение работать в консоли Linux.
Опыт работы в команде удаленно.
Портфолио
- Информационный сайт Севастополя206 просмотров
- Московский городской форум197 просмотров
- Сайт доставки товаров из Китая208 просмотров
- Сайт музыкальной группы214 просмотров
- Сайт исполнителя - Юрия Федотова196 просмотров
- Сайт о собаках165 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
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Быстро, профессионально, точно в установленный срок.
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Четкая постановка задачи, оплата без задержек.
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Спасибо! Все быстро и точно по ТЗ.
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Все четко, гладко, без нареканий. Рекомендую.
$14
10 баллов
10 лет назад
Прекрасно поработали, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Все отлично, с вами приятно работать