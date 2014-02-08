-Ivanoff-

Игорь Иванов -Ivanoff-

 
40 летУкраина/Севастополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание сайтов под ключ, скрипты.. PHP, MySQL, JS, HTML, CSS

Мои качества:

  • Ответственность
  • Пунктуальность
  • Опыт работы в веб-программировании 5 лет
Я предлагаю:

  • Создание сайтов любой сложности
  • Доработку и поддержку существующих сайтов
  • Разработку модулей, отдельных скриптов
Используемые языки и технологии:

  • HTML
  • CSS
  • Javascript
  • PHP (ООП, паттерны проектирования)
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Redis
  • ElasticSearch
  • AJAX
  • MVC
  • Regex
Фреймворки и CMS:

  • Codeigniter
  • Yii
  • Yii 2
  • Jquery
  • Drupal
  • ModX
  • Opencart
  • Prestashop
  • Wordpress
  • PHPBB
А также:

Системы контроля версий: git, svn

Работа с Bitbucket, Redmine, Jira.

Умение разбираться в чужом коде, в самописных системах.

Умение работать в консоли Linux.

Опыт работы в команде удаленно.

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLPostgreSQLHTMLCSSMODXDrupalPrestashopjQueryLinuxAjaxYiiRedmineRedisGitCodeIgniterphpBB
Отзывы заказчиков
IvanGovorov
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Доработка мода "Шахматка" для форума phpbb
Быстро, профессионально, точно в установленный срок.
Четкая постановка задачи, оплата без задержек.
Ответный отзыв
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Верстка и разработка сайта.
Спасибо! Все быстро и точно по ТЗ.
Все четко, гладко, без нареканий. Рекомендую.
Ответный отзыв
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$14
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта на MODX
Прекрасно поработали, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все отлично, с вами приятно работать
Ответный отзыв