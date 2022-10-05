Создание 2D, 3D макетов, векторов, раскладки УП (Предметная визуализация объектов).

Уже 7 лет занимаюсь созданием макетов, отрисовкой по образцам (фото, картинки, чертежи...), подготовкой УП для станков с ЧПУ (Лазерный, плазменный, фрезерный, 3D Принтер). Из них 5 лет сам лично работал на этих станках, по этому знаю все тонкости работы. Консультирую клиентов. Не лёгкие, сложные задачи - решаем. Создаю как 2D, так и 3D объекты. Работаю в большом количестве программ (Rhinoceros_6 – 7 V-Ray, Inventor Professional 2021, Photoshop, CorelDRAW_X8, ArtCAM Pro — это основные, плюс много дополнительных не больших), благодаря чему качество и обработка на высоком уровне. По завершению, отправляю полный пакет файлов, от "А" до "Я".